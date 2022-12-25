«Заречье-Одинцово» победило «Спарту» в матче женской волейбольной Суперлиги
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«Заречье-Одинцово» в четырёх сетах обыграло нижегородскую «Спарту» в матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, состоявшаяся сегодня, 25 декабря, в подмосковном Одинцове, завершилась в пользу хозяек площадки с итоговым счётом 3-1 (33:31, 20:25, 25:22, 25:17).
«Заречье-Одинцово» одержало третью победу в сезоне и занимает 12-е место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги. «Спарта» с тем же количеством побед идёт на 11-й строчке турнирной таблицы.
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