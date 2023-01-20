«Тулица» обыграла «Минчанку» в матче чемпионата России по волейболу

Завершились матчи игрового дня предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Волейболистки «Тулицы» в гостевом матче обыграли «Минчанку» со счётом 3:1 (25:21, 23:25, 25:18, 25:21).
По итогам матча «Тулица» занимает шестое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги с 28 очками в запасе. «Минчанка», потерпевшая очередное поражение, идёт на восьмой строчке с 18 очками.
В другой встрече игрового дня «Уралочка-НТМК» на выезде уверенно обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:23, 25:17, 18:25, 25:16).
В следующем туре «Тулицу» ожидает домашний матч с нижегородской «Спартой», «Минчанка» сыграет в гостях с саратовским «Протоном», «Заречье-Одинцово» приедет в гости к «Динамо-Метар», а «Уралочку-НТМК» ожидает матч с московским «Динамо».
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