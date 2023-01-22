«Кристиансанд» Вяхиревой разгромил «Оденсе» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Завершились матчи игрового дня группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.



Норвежский «Кристиансанд» разгромил «Оденсе» со счётом 34:24. Норвежки вместе с «Бухарестом» забронировали за собой прямые путёвки в четвертьфинал турнира. На счету российской гандболистки Анны Вяхиревой три гола.



В секстете «В» «Мец» уступал «Дьёру» ещё на старте финальной минуты, но сумел отличиться дважды и вырвать победу — 29:28. Заключительный мяч на счету левой крайней Клоэ Валентини.



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.



Группа «А»



Оденсе (Дания) — Кристиансанд (Норвегия) — 24:34 (13:15) (Хёйлунд, Р.Иверсен — по 6; Ержабкова — 8, Робертс — 7; Вяхирева — 3)



Группа «В»



Мец (Франция) — Дьёр (Венгрия) — 29:28 (13:13) (де Паула, Йоргенсен — по 6… Маслова — 0; Грос — 10, Офтедал, Дьёри-Лукач — по 5)



Будучность (Черногория) — Локомотива (Хорватия) — 25:18 (16:8) (Годец — 6, Вукчевич — 4; Биртич — 4)