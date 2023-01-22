Московское «Динамо» обыграло санкт-петербургский «Зенит» в матче волейбольной Суперлиги

22 января в чемпионате России по волейболу среди мужских команд состоялись матчи 19-го тура.
В центральной игре тура московское «Динамо» на тай-брейке обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга — 25:20, 25:19, 21:25, 22:25, 15:13.
По итогам матча «Зенит» с 54 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги, у «Динамо» 49 очков и третья позиция.
В других матчах игрового дня «Белогорье» разгромило «Нефтяник» (3-0), АСК был сильнее «Газпром-Югры» (3-1), а «Нова» на тай-брейке сломила сопротивление «Динамо-ЛО» (3-2), одержав вторую победу в сезоне.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины.19-й тур
«Зенит» — «Динамо» Москва — 2-3 (20:25, 19:25, 25:21, 25:22, 13:15).
«Белогорье» — «Нефтяник» — 3-0 (25:20, 25:18, 25:19).
АСК — «Газпром-Югра» — 3-1 (17:25, 25:21, 25:15, 25:18).
«Динамо-ЛО» — «Нова» — 2-3 (20:25, 25:16, 26:28, 25:21, 14:16).
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