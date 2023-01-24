Трёхкратная олимпийская чемпионка по волейболу вошла в тренерский штаб «Уралочки»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по волейболу кубинка Регла Торрес вошла в тренерский штаб российского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».
«Я работала с национальной командой Кубы, пришла в федерацию и сказала, что хочу работать в «Уралочке». Мне сказали: «Да, хорошо, это отличный путь для тебя, сможешь поработать с Николаем Карполем. Также поможешь молодым кубинским девушкам в клубе, которые первый раз приехали в Россию».
В нашей стране Карполя знают многие, ведь волейбол – один из самых популярных видов спорта. Для меня, как и для всех, большая честь быть рядом с таким тренером.
«Уралочке» не хватает агрессии, настроя и возможности показать свой лучший волейбол. Вместе с тем команда обладает сильными и перспективными игроками с различными навыками. «Уралочка» – это история. Клуб воспитал большое количество знаменитых игроков. Даже до того, как я начала играть, «Уралочка» и её волейболистки уже были у всех на слуху», – приводит слова Торрес ТАСС.
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