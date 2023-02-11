Снукерист Дин Цзюньхуэй провёл мастер-класс для футболистов «Манчестер Юнайтед»
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Китайский снукерист, финалист чемпионата мира Дин Цзюньхуэй (38-й в мировом рейтинге) провёл мастер-класс по снукеру для футболистов «Манчестер Юнайтед».
В мастер-классе приняли участие английский нападающий Маркус Рашфорд, голландский защитник Тирелл Маласиа и испанский вратарь Давид де Хеа. Дин Цзюньхуэй показывал футболистам разные вариации ударов, а они, в свою очередь, пытались их правильно повторить.
35-летний Дин Цзюньхуэй является обладателем 14 трофеев, а также дважды в карьере занимал первую строчку мирового рейтинга (в 2014 и 2015 годах).
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в английской Премьер-лиге, имея в своём активе 43 очка. Завтра, 12 февраля, команда в принципиальном матче сразится с «Лидс Юнайтед».
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