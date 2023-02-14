Вице-президент Федерации шахмат России: Костенюк может попасть на турнир претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк имеет хорошие шансы попасть на турнир претенденток после победы на мюнхенском этапе Гран-при ФИДЕ среди женщин.

«Победы на таких турнирах дают уверенность, это важный шаг в отборочном цикле. У неё огромные шансы попасть на турнир претенденток. Ей важно чувствовать, что она может выиграть, будет бороться до конца, думаю, на следующем этапе Костенюк будет играть на победу. Надо пожелать ей успеха», — приводит слова Смагина ТАСС.

По итогам серии Гран-при две лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток. На данный момент общий зачёт возглавляет Костенюк, которая набрала 250 очков после двух этапов.