Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан одержал уверенную победу в 1/16 финала рейтингового турнира Welsh Open, который 13 февраля стартовал в Лландидно.



В матче 1/16 финала О'Салливан со счётом 4:0 обыграл Рода Лоулера (114-й номер рейтинга). Для Ронни данный турнир важен с точки зрения квалификации на Players Championship.



Отметим, что действующий чемпион турнира Джо Перри (30-й номер рейтинга) потерпел поражение в 1/16 финала. Джо уступил Робби Уильямсу (55-й номер рейтинга) со счётом 1:4.



Финал Welsh Open пройдёт 19 февраля. Первые три раунда матчи будут играть до четырёх побед, четвертьфинал – до пяти, полуфинал – до шести, финал – до девяти.

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