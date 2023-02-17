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«КПРФ» разгромил «Кристалл» и вышел в лидеры чемпионата России по мини-футболу

Завершились матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Московский «КПРФ» в гостях разгромил санкт-петербургский «Кристалл» со счётом 7:1 и возглавил турнирную таблицу соревнований, набрав 55 очков в 27 матчах. Дубль в составе столичной команды оформил Чавес Шимбинья, победный гол на счету Ивана Милованова.

«Норильский никель» уступил «Газпрому-Югре» (0:1) и располагается на второй позиции, уступая столичной команде три очка. Третье место с 47 очками занимает екатеринбургская «Синара».



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

14-й тур

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «КПРФ» (Москва) – 1:7 (1:3).

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» — 1:0 (0:0).

«Синара» (Екатеринбург) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 4:3 (3:2).

«Ухта» — «Тюмень» — 5:5 (1:4).

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 3:4 (0:2).