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«КПРФ» одержал волевую победу над «Кристаллом» в матче 14-го тура чемпионата России

«КПРФ» одержал волевую победу над «Кристаллом» в матче 14-го тура чемпионата России
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Завершились матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Московский «КПРФ» в гостях разгромил санкт-петербургский «Кристалл» со счётом 5:3 и закрепился на первой строчке турнирной таблицы соревнований, набрав 58 очков в 28 матчах.

«Норильский никель» уступил «Газпрому-Югре» (0:1) и располагается на второй позиции, уступая столичной команде три очка. Третье место с 47 очками занимает екатеринбургская «Синара».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
14-й тур (второй матч).

«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «КПРФ» (Москва) – 3:5 (1:0).

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» — 6:6 (3:2).

«Синара» (Екатеринбург) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 6:2 (3:2).

«Ухта» — «Тюмень» — 11:1 (4:1).

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 7:2 (2:0).

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