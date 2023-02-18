«КПРФ» одержал волевую победу над «Кристаллом» в матче 14-го тура чемпионата России

Завершились матчи 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Московский «КПРФ» в гостях разгромил санкт-петербургский «Кристалл» со счётом 5:3 и закрепился на первой строчке турнирной таблицы соревнований, набрав 58 очков в 28 матчах.



«Норильский никель» уступил «Газпрому-Югре» (0:1) и располагается на второй позиции, уступая столичной команде три очка. Третье место с 47 очками занимает екатеринбургская «Синара».



Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

14-й тур (второй матч).



«Кристалл» (Санкт-Петербург) — «КПРФ» (Москва) – 3:5 (1:0).



«Газпром-Югра» (Югорск) – «Норильский никель» — 6:6 (3:2).



«Синара» (Екатеринбург) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 6:2 (3:2).



«Ухта» — «Тюмень» — 11:1 (4:1).



«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 7:2 (2:0).