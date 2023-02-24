Определились все полуфиналисты Players Championship 2023

Сегодня, 24 февраля, в Вулверхэмптоне завершились четвертьфинальные матчи Players Championship 2023. По итогам игрового дня стали известны полуфинальные пары.

11-й номер мирового рейтинга Шон Мёрфи разгромил Райана Дэя со счётом 6:0. Его соперником по матчу 1/2 финала станет Кайрен Уилсон, который также легко расправился с Гэри Уилсоном — 6:1.

Джо О'Коннор одержал непростую победу над Люком Бреселем — 6:5. В полуфинале он сразится с Али Картером, который без особых проблем переиграл Роберта Милкинса — 6:1.

Players Championship 2023. Вулверхэмптон, Англия. Результаты четвертьфинальных матчей:

Шон Мёрфи — Райан Дэй — 6:0

Кайрен Уилсон — Гэри Уилсон — 6:1.

Джо О'Коннор — Люк Бресель — 6:5.

Али Картер — Роберт Милкинс — 6:1.