Али Картер обыграл Джо О'Коннора и вышел в финал Players Championship 2023
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Английский снукерист Али Картер (15-й в мировом рейтинге) вышел в финал Players Championship 2023.
Картер обыграл соотечественника Джо О'Коннора (37-й в мировом рейтинге) в полуфинальном матче Players Championship 2023, который 20 февраля стартовал в Вулверхэмптоне. Он победил соперника со счётом 6:4.
Во втором полуфинальном матче сыграют 11-й номер мирового рейтинга Шон Мёрфи и Кайрен Уилсон (седьмое место рейтинга). Встреча пройдёт сегодня, 25 февраля, в 22:00 мск.
Напомним, в четвертьфинале Джо О'Коннор одержал непростую победу над Люком Бреселем со счётом 6:5. Али Картер же без особых проблем переиграл Роберта Милкинса — 6:1.
Победитель Players Championship 2023 получит призовые размером в £ 125 тыс.
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