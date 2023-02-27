«Она российская шахматистка». ФШР – об информации о переходе Костенюк в сборную Швейцарии

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал информацию о переходе Александры Костенюк в сборную Швейцарии.

«Никакого официального заявления нет. И не было, кстати говоря. Я с 2010 года контактирую с ФИДЕ по вопросам переходов из одной федерации в другую. Процедура такая: из ФИДЕ должно прийти уведомление, мол, «уважаемые друзья, сообщаем вам, что к нам поступило такое-то заявление». Такого уведомления у нас нет. Поэтому я не знаю, как относиться к заявлению швейцарцев. Может, они завтра скажут, что Магнус к ним переходит.

В любом случае должно быть уведомление. В феврале, кстати, Александра блестяще выиграла этап женского Гран-при ФИДЕ в Германии. Она российская шахматистка. Я, пользуясь случаем, поздравляю её с победой. Блестящее выступление!», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.