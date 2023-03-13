Иван Каковский выиграл viju snooker cup и получил шанс выйти в Мэйн-тур

Серебряный призёр чемпионата Европы по снукеру Иван Каковский стал победителем турнира viju snooker cup. В финале опытный спортсмен не без труда обыграл многократного чемпиона России среди юниоров Артёма Истомина со счётом 5:3.
Финальная встреча длилась более двух с половиной часов и проходила в формате до пяти побед. По итогам восьми фреймов главный приз – поездка в Великобританию на Q School и возможность прорваться в Мэйн-тур – достался игроку из Санкт-Петербурга Каковскому. Спортсмен из северной столицы выступил фактически безупречно, сделав в финале четыре серии за 50 очков и две сотенные серии – 120 и 106, лучшие на этом турнире.
Ранее в полуфинале Каковский обыграл многократного чемпиона России по снукеру среди юношей Андрея Карасова из Перми со счётом 4:2. Во втором полуфинале 13-летний Истомин из Нового Уренгоя нанёс поражение 27-летнему москвичу Алексею Корню со счётом 4:0.
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