Шон Мёрфи — победитель турнира Tour Championship — 2023

Чемпион мира 2005 года, шестой номер рейтинга Шон Мёрфи (Англия) стал победителем турнира Tour Championship – 2023.

С 27 марта по 2 апреля в Великобритании проходил профессиональный турнир по снукеру Tour Championship – 2023. В финальном матче английский Волшебник обыграл Кайрена Уилсона (Англия), седьмого номера рейтинга, со счётом 10:7.

В полуфинальном матче Мёрфи с трудом одолел четырёхкратного чемпиона мира, второго номера рейтинга Марка Селби со счётом 10:9.

Победитель получил € 171 тыс. в качестве призовых.

Австралиец Нил Робертсон был действующим чемпионом, победив Джона Хиггинса со счетом 10:9 в финале 2022 года. Тем не менее Робертсон не смог защитить титул на турнире 2023 года, поскольку он не попал в восьмёрку лучших в годичном рейтинге после WST Classic.