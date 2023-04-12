Дин Лижэнь: я всё больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поделился мыслями после третьей партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я не ожидал от Яна ход d4, особенно в этой партии. Он часто его играет, но это не главное его оружие, поэтому в этот раз это была полная неожиданность.

Не могу сказать, что мой игровой перерыв, связанный с ковидом, имел только негативные последствия. Были и некоторые позитивные эффекты. Чтобы оценить, давайте посмотрим, что будет дальше.

Друзья помогли мне справиться с некоторыми эмоциональными проблемами, и сегодня я чувствовал себя более комфортно. Я думал, что проблемы серьёзнее, что мне нужен доктор, но всё оказалось не так страшно. Это было связано с волнением перед матчем.

Я чувствую себя всё лучше. Вы видите, что я всё больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.