Дин Лижэнь: я всё больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь поделился мыслями после третьей партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Я не ожидал от Яна ход d4, особенно в этой партии. Он часто его играет, но это не главное его оружие, поэтому в этот раз это была полная неожиданность.
Не могу сказать, что мой игровой перерыв, связанный с ковидом, имел только негативные последствия. Были и некоторые позитивные эффекты. Чтобы оценить, давайте посмотрим, что будет дальше.
Друзья помогли мне справиться с некоторыми эмоциональными проблемами, и сегодня я чувствовал себя более комфортно. Я думал, что проблемы серьёзнее, что мне нужен доктор, но всё оказалось не так страшно. Это было связано с волнением перед матчем.
Я чувствую себя всё лучше. Вы видите, что я всё больше времени провожу у стола, а не прячусь в комнате отдыха», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
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