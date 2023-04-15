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Непомнящий рассказал, почему много ходил в зале вокруг Дин Лижэня

Непомнящий рассказал, почему много ходил в зале вокруг Дин Лижэня
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Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал изменение погоды в Астане и объяснил, почему много ходил во время матча.

«Вчера, разумеется, гулял. Сегодня проснулся, посмотрел в окно и понял, что не в уверен в том, что первое, что я сделаю – пойду гулять. Может быть, если только соберу все тёплые вещи. И то вряд ли.

Почему часто ходил в зале вокруг Дина [Лижэня] и смотрел на соперника? После дня отдыха я соскучился по нему. Немного. Я проводил большую часть партии на ногах и в зале, потому что в других зонах и в комнате отдыха было очень холодно», — сказал Непомнящий на пресс-конференции после матча.

Напомним, в субботу, 15 апреля, в Астане прошла пятая партия матча за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем. Российский гроссмейстер одержал победу, которая позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится в воскресенье, 16 апреля.

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