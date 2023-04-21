Чемпион Европы по шахматам россиянин Алексей Сарана будет выступать за Сербию

Чемпион Европы 2023 года по шахматам Алексей Сарана сменил гражданство и теперь будет представлять сборную Сербии на международных турнирах. Ранее спортсмен стал последним чемпионом Европы из России — с 1 мая Федерация шахмат России официально перейдёт в Азию.

С февраля 2022 года шахматист не проживает в России: он уехал в Сербию, осудив СВО на территории Украины. На чемпионате Европы Сарана выступал под флагом Международной федерации шахмат.

У ФИДЕ есть правило, согласно которому спортсменам, постоянно проживающим на территории Европы, можно сменить гражданство без отбытия карантина. Алексей Сарана стал вторым шахматистом из России, воспользовавшимся этим предложением. Ранее гражданство сменила 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, которая теперь представляет Швейцарию.