«Такой уровень стресса стал для меня сюрпризом». Глава ФИДЕ — о матче Непомнящего и Дина

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Я согласен с Анишем Гири, который сказал, что люди, которым не нравится этот матч, видимо, просто не любят шахматы. Если ты любишь шахматы, этот матч не может оставить равнодушным. И в силу своей специфики – здесь точно определится 17-й чемпион мира, и важности для обоих игроков. Это их судьбы, их жизни, они имеют возможность достичь главной цели в своей карьере. И с точки зрения характера матча – постоянный обмен ударами, огромный стресс, масса ошибок, из-за этого более увлекательная борьба. Всё это создаёт небывалый интерес к матчу даже при том, что не играет предыдущий и пока ещё действующий чемпион мира.

Я не ожидал, что матч будет складываться именно так. Для меня такой уровень стресса достаточно спокойных игроков, особенно это к Дину относится, стал сюрпризом. Я не думал, что будет такая результативность и такое обилие неточной игры. Но в остальном для меня всё достаточно ожидаемо», — сказал Дворкович в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.