«Кристиансанд» Анны Вяхиревой вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд», за который на позиции правого полусреднего выступает россиянка Анна Вяхирева, вышел в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов по гандболу. На стадии 1/4 финала норвежский клуб одержал две крупные победы над румынским «Рапидом».

Французский «Метц» правого полусреднего Валерии Масловой и румынский «Бухарест» правого крайнего Марины Судаковой уступили свои соперникам и завершили участие в турнире.

Помимо «Вайперс Кристиансанд», участниками «Финала четырёх» также стал датский «Эсбьерг» и венгерские клубы «Дьёр» и «Ференцварош». По сравнению с прошлым розыгрышем, в финальной части турнира сыграют те же три команды из четырёх. Вместо «Метца» путёвку завоевал «Ференцварош». Соревнования пройдут 3-4 июня в Будапеште (Венгрия).