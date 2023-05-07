«Кристиансанд» Анны Вяхиревой вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Норвежский гандбольный клуб «Вайперс Кристиансанд», за который на позиции правого полусреднего выступает россиянка Анна Вяхирева, вышел в «Финал четырёх» женской Лиги чемпионов по гандболу. На стадии 1/4 финала норвежский клуб одержал две крупные победы над румынским «Рапидом».
Французский «Метц» правого полусреднего Валерии Масловой и румынский «Бухарест» правого крайнего Марины Судаковой уступили свои соперникам и завершили участие в турнире.
Помимо «Вайперс Кристиансанд», участниками «Финала четырёх» также стал датский «Эсбьерг» и венгерские клубы «Дьёр» и «Ференцварош». По сравнению с прошлым розыгрышем, в финальной части турнира сыграют те же три команды из четырёх. Вместо «Метца» путёвку завоевал «Ференцварош». Соревнования пройдут 3-4 июня в Будапеште (Венгрия).
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