Ежегодный 10-й форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдёт 22 июня

22 июня в Moscow Country Club гости 10-го форума «Спорт. Бизнес. Инвестиции» станут частью масштабного события.

Если вы непосредственно связаны с индустрией спорта, являетесь представителем бизнеса, инвестором спортивных событий, спортсменом или вам просто близка тема развития спорта, то регистрируйтесь на форум по ссылке.

Основные темы форума: каким видам спорта нужно больше маркетинга? Как проходит цифровая трансформация спортивной отрасли? В чём заключаются перспективы развития киберспорта в России и в мире? Каковы стратегические ориентиры развития спортивной отрасли в текущем году? Как популяризировать спорт среди широкой аудитории?

На форуме выступят более 20 спикеров, в числе которых:

Светлана Журова, российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью;

Яна Хохлова, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию, участница шоу «Ледниковый период»;

Валентина Волоткина, советник министра спорта Российской Федерации;

Максим Флер, президент Федерации компьютерного спорта г. Москвы и другие.

В этом году впервые в деловую программу будут интегрированы спортивные активности – турнир среди представителей компаний «Игры лидеров». Завершением насыщенного дня станет торжественная церемония награждения лауреатов 10-й премии «Спорт и Россия».