Непомнящий, Карлсен и Лижэнь станут капитанами команд в новом турнире GCL

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и лидер рейтинга ФИДЕ норвежец Магнус Карлсен примут участие в новом командном турнире Global Chess League (GCL).

Соревнование между шестью командами, в составе каждой из которых будет по шесть шахматистов, пройдут с 21 июня по 2 июля в Дубае. В каждой команде обязательно будут две женщины и один главный, звёздный игрок. Таковыми станут: Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, Дин Лижэнь, француз Максим Вашье-Лаграв, представитель Индии Вишванатан Ананд и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

В турнире также примут участие многие другие российские гроссмейстеры: Александр Грищук (команда Вашье-Лаграва), Андрей Есипенко (команда Ананда) и Екатерина Лагно (команда Лижэня), а также Даниил Дубов, Александра Костеннюк и Полина Шувалова (все трое — в команде Дуды).

Сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого клуба – а затем две сильнейшие франшизы определят победителя турнира в финальной очной встрече.