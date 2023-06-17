«Кристалл» выиграл седьмой матч подряд в чемпионате России по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге, где проходит третий этап чемпионата России по пляжному футболу, завершились матчи восьмого тура. В московском дерби ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Автором единственного забитого мяча в этом матче стал армеец Михаил Семёнов.
«Крылья Советов» одержали победу над «Лексом» со счётом 3:1. Дубль в составе «Крыльев» оформил Борис Стальмахов.
«Спартак» разгромил «Краснодар-ЮМР» со счётом 9:1. Хет-триком в составе красно-белых отметился Андрей Котенев, дважды забивал Анатолий Рябко.
«Кристалл» одержал седьмую победу подряд в чемпионате России, обыграв «Саратов» со счётом 9:5. По два мяча в составе «Кристалла» забили Игорь Бриштель и Алексей Макаров.
«Кристалл» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу. На втором месте находится московский «Спартак» (16). Тройку лучших замыкает столичный «Локомотив» (13).
Пляжный футбол. Чемпионат России. Третий этап. 8-й тур
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:0.
«Лекс» (Санкт Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:3.
«Спартак» (Москва) — «Краснодар ЮМР» (Краснодар) — 9:1.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Саратов» — 9:5.
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