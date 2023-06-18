«Кристалл» разгромил «Спартак» в 9-м туре ЧР по пляжному футболу

В Санкт-Петербурге завершился третий этап Чемпионата России по пляжному футболу. В рамках 9-го тура прошли четыре матча.

В первой встрече игрового дня занимающий вторую строчку «Локомотив» добился волевой победы над самарскими «Крыльями Советов».

Также победу одержал «Лекс», выигравший у «Строгино» – прямого конкурента за место в Суперфинале. Московский ЦСКА крупно уступил «Саратову».

В центральной встрече игрового дня «Кристалл» крупно обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд и по-прежнему не потеряв ни одного очка в нынешнем сезоне.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Результаты матчей 9-го тура:

«Крылья Советов» – «Локомотив»– 3:5.

«Строгино» – «Лекс» –2:7.

ЦСКА – «Саратов» – 2:7.

«Кристалл» – «Спартак» – 7:1.