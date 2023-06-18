«Кристалл» разгромил «Спартак» в 9-м туре ЧР по пляжному футболу
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В Санкт-Петербурге завершился третий этап Чемпионата России по пляжному футболу. В рамках 9-го тура прошли четыре матча.
В первой встрече игрового дня занимающий вторую строчку «Локомотив» добился волевой победы над самарскими «Крыльями Советов».
Также победу одержал «Лекс», выигравший у «Строгино» – прямого конкурента за место в Суперфинале. Московский ЦСКА крупно уступил «Саратову».
В центральной встрече игрового дня «Кристалл» крупно обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд и по-прежнему не потеряв ни одного очка в нынешнем сезоне.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Результаты матчей 9-го тура:
«Крылья Советов» – «Локомотив»– 3:5.
«Строгино» – «Лекс» –2:7.
ЦСКА – «Саратов» – 2:7.
«Кристалл» – «Спартак» – 7:1.
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