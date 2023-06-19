Рядом со стадионом регбийного клуба «Слава» в Москве произошёл сильный пожар

На Новосущёвской улице, около метро Новослободская в Москве произошёл сильный пожар. Центр столицы заволокло чёрным густым дымом. По информации телеграм-канала Shot, возгорание случилось в строящемся здании на цокольном этаже. Горит утеплитель. С места происшествия спасены шесть человек. Информации о пострадавших на данный момент нет. На месте возгорания работают спасатели.
В непосредственной близости от места пожара находится стадион московского регбийного клуба «Слава».
В чемпионате России – 2023 «Слава» заняла восьмое место. В матче за седьмую позицию столичные регбисты в гостях уступили новокузнецкому «Металлургу» со счётом 17:36.
Стадион был построен в 1939 году, тогда арена называлась «Машиностроитель», с 1974 года носит название «Слава» в честь создания одноименного клуба. 27 февраля 2020 стадион был открыт после реконструкции.
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