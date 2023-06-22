Команда Вишванатана Ананда уверенно выиграла свой матч 1-го тура Global Chess League

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С 21 июня по 2 июля в Дубае (ОАЭ) проходит шахматный турнир Global Chess League (GCL), в котором состоялась вторая встреча, в результате которой команда под руководством индийского шахматиста Вишванатана Ананда Ganges Grandmasters одержала победу над сборной польского гроссмейстера Ян-Кшиштофа Дуды Chingari Gulf Titans со счётом 10:4.

В составе команды-победительницы встречи выступает российский гроссмейстер Андрей Есипенко, а в противоположной сборной – три представители российской школы шахмат: Даниил Дубов, Александра Костенюк и Полина Шувалова.

Global Chess League. Результаты в личных встречах:

Вишванатан Ананд – Ян-Кшиштоф Дуда 3:0;

Рихард Раппорт – Шахрияр Мамедьяров 1:1;

Леньер Домингес – Даниил Дубов 1:1;

Хоу Ифань – Александра Костенюк 3:0;

Бела Хотенашвили – Полина Шувалова 1:1;

Андрей Есипенко – Нихал Сарин 1:1.

Напомним, сегодня уже состоялась первая встреча турнира, в которой сильнее оказалась команда Максима Вашье-Лаграва UpGrad Mumba Masters.