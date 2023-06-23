Команда Карлсена обыграла команду Непомнящего в 1-м туре Global Chess League

Команда 16-го чемпиона мира по шахматам из Норвегии Магнуса Карлсена (SG Alpine Warriors) обыграла коллектив российского гроссмейстера Яна Непомнящего (команда Balan Alaskan Knights) в 1-м туре командного турнира Global Chess League (GCL), который проходит с 21 июня по 2 июля в Дубае (ОАЭ).
Global Chess League. Командный турнир по шахматам. 1-й тур.
SG Alpine Warriors (команда Карлсена) — Balan Alaskan Knights (команда Непомнящего) — 9:7.
Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 1:1.
Гукеш Доммараджу – Нодирбек Абдусатторов – 1:1.
Арджун Эригайси – Теймур Раджабов – 0:4.
Ирина Круш – Тань Чжунъи – 3:0.
Элизабет Петц – Нино Бациашвили – 1:1.
Рамешбабу Прагнанандха – Раунак Садхвани – 3:0.
Напомним, по правилам соревнований Global Chess League, сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого клуба – а затем две сильнейшие франшизы определят победителя турнира в финальной очной встрече.
- 23 июня 2023
-
17:24
-
14:50
-
13:37
-
13:20
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
10:30
-
01:35
-
00:59
- 22 июня 2023
-
19:20
-
18:30
-
16:10
-
15:49
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:43
-
13:28
-
12:58
-
12:56
-
10:59
-
10:54
-
09:00
-
02:51
- 21 июня 2023
-
20:31
-
19:34
-
18:58
-
16:09
-
07:41
- 20 июня 2023
-
23:09
-
22:40
-
21:43
-
20:33