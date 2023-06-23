Команда Карлсена обыграла команду Непомнящего в 1-м туре Global Chess League

Команда 16-го чемпиона мира по шахматам из Норвегии Магнуса Карлсена (SG Alpine Warriors) обыграла коллектив российского гроссмейстера Яна Непомнящего (команда Balan Alaskan Knights) в 1-м туре командного турнира Global Chess League (GCL), который проходит с 21 июня по 2 июля в Дубае (ОАЭ).

Global Chess League. Командный турнир по шахматам. 1-й тур.

SG Alpine Warriors (команда Карлсена) — Balan Alaskan Knights (команда Непомнящего) — 9:7.

Магнус Карлсен – Ян Непомнящий – 1:1.

Гукеш Доммараджу – Нодирбек Абдусатторов – 1:1.

Арджун Эригайси – Теймур Раджабов – 0:4.

Ирина Круш – Тань Чжунъи – 3:0.

Элизабет Петц – Нино Бациашвили – 1:1.

Рамешбабу Прагнанандха – Раунак Садхвани – 3:0.

Напомним, по правилам соревнований Global Chess League, сначала команды сыграют по десять матчей в быстрые шахматы – по два раза против каждого клуба – а затем две сильнейшие франшизы определят победителя турнира в финальной очной встрече.