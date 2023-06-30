Европейские игры — 2023: расписание соревнований 30 июня

Сегодня, 30 июня, состоится десятый соревновательный день Европейских игр, которые проходят в Кракове (Польша) и служат возможностью для спортсменов квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. В общей сложности разыгрываются медали в 29 разных видах спорта. Сегодня будут разыграны комплекты медалей в пяти олимпийских видах спорта.

Европейские игры. Финалы. Пятница, 30 июня

Каноэ-слалом: мужские и женские команды на каноэ.

Фехтование: женские команды (сабля), мужские команды (шпага).

Стрельба: мужчины (скорострельный пистолет, 25 м).

Соревнования проходят начиная с 21 июня и закончатся 2 июля 2023 года. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.