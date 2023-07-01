«Кристалл» обыграл ЦСКА на старте 4-го этапа чемпионата России по пляжному футболу

Четырьмя матчами стартовал в Санкт-Петербурге четвёртый этап чемпионата по пляжному футболу. Местный «Кристалл» не без труда одолел московский ЦСКА со счётом 5:4. Победный гол на счету Остапа Фёдорова, оформившего дубль в матче.

«Саратов» и «Лекс» на двоих забили 15 голов. Победу со счётом 8:7 одержали гости, в составе которых дубль оформил вратарь Александр Гусев, а победный гол забил Николай Крышанов.

Московский «Спартак» обыграл «Строгино» со счётом 5:2. «Крылья Советов» нанесли поражение «Краснодару-ЮМР» — 6:3. Дублем в составе самарцев отметился Лукас.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Четвёртый этап. 10-й тур

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 5:4.

«Лекс» (Санкт-Петербург) – «Саратов» — 7:8.

«Строгино» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 2:5.

«Краснодар-ЮМР» — «Крылья Советов» (Самара) – 3:6.