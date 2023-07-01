Во время заплыва через Волгу погиб прокурор Чувашии Андрей Фомин

Трагедией ознаменовался ежегодный заплыв через Волгу Chebswim. Во время преодоления дистанции 2,2 км погиб прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин. Данную информацию подтвердили организаторы соревнований.

«Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», — приводит слова члена организаторского корпуса РБК.

По данным телеграм-канала Mash, Фомину стало плохо после преодоления более чем половины расстояния, и он начал тонуть. Спасатели достали прокурора из воды, но спасти его не удалось. Отмечается, что Фомин не доплыл до берега 150 м — у него остановилось сердце.

Фомин и ранее участвовал в подобных заплывах. Организаторы соревнований на своём сайте утверждают, что все участники, который были допущены до заплыва, предоставили справки от врачей, а с утра прошли медосмотр.