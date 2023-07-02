Италия завоевала уже 90 медалей на Европейских играх-2023

Завершился 11-й день Европейских игр, проходящих в Кракове (Польша) и других городах Малопольского воеводства. Перед заключительным днём соревнований в общем медальном зачёте соревнований лидирует Италия, второе место занимает Испания, а третье Украина.
В активе сборной Италии сейчас 28 золотых медалей, 24 серебряных и 38 бронзовых (всего — 90). На втором месте находится Испания, у которой 20 наград высшей пробы, 14 серебряных и 19 бронзовых (всего — 53). Украина занимает третью позицию. У неё 20 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей (всего — 39).
У занимающей четвёртое место сборной Германии сейчас 17 золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых медалей (всего — 66). Замыкает топ-5 Франция: 16, 15, 26 (всего — 57). Польша находится на шестой позиции: 12, 18, 17 (всего — 47); Великобритания на седьмой: 10, 10, 26 (всего — 46). Медали на данный момент завоевали представители 41 страны. В заключительный день Европейских игр должен быть разыгран 31 комплект наград.
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