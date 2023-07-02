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Футболистка сборной Украины сняла футболку, празднуя гол в финале Европейских игр — 2023

Футболистка сборной Украины сняла футболку, празднуя гол в финале Европейских игр — 2023
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28-летняя футболистка сборной Украины Анна Шульга в финальном матче по пляжному футболу на Европейских играх-2023 сняла с себя футболку, порадовавшись забитому голу. В решающей встрече с Испанией защитница «Торребланки» забила гол, а также порадовала зрителей эффектным перфомансом.

После успешного дальнего удара в ворота противников Анна сняла с себя футболку, похваставшись великолепным прессом.

Финальная встреча закончилась со счётом 2:2 (5:3) в пользу испанских футболисток. Третье место заняла команда Португалии, которая обыграла соперниц из Польши со счётом 2:2 (3:0).

Европейские игры-2023. Пляжный футбол
Женщины. Финал. Украина - Испания - 2:2 (3:5)
01 июля 2023, суббота. 19:55 МСК
Окончено

Соревнования проходили с 21 июня по 2 июля 2023 года. Во всех олимпийских видах спорта, проводимых на Европейских играх 2023 года, была возможность квалифицироваться на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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