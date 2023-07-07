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Голевая передача Анны Вяхиревой признана лучшей в Лиге чемпионов по версии ЕФГ

Голевая передача Анны Вяхиревой признана лучшей в Лиге чемпионов по версии ЕФГ
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Олимпийская чемпионка российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего за «Вайперс Кристиансанд», заняла первое место в рейтинге топ-5 голевых передач сезона женской Лиги чемпионов по версии Европейской федерации гандбола (ЕФГ).

Победную голевую передачу российская гандболистка Анна Вяхирева отдала на молодую испанскую гандболистку Лису Тчаптчет в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Дьёром».

Напомним, Вяхирева была признана самым ценным игроком розыгрыша женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023. В финальном матче норвежский клуб обыграл венгерский «Ференцварош» с перевесом в четыре мяча – 28:24. Анна Вяхирева стала самым результативным игроком в составе своей команды, наряду с норвежкой Андерсен, отметившись во встрече шестью забитыми мячами.

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