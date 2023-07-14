Министр спорта России Олег Матыцин: наследие Универсиады в Казани живёт

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о наследии Универсиады в Казани, которая прошла десять лет назад.

«Казанская Универсиада явилась хорошей платформой и фундаментом для развития спорта, спортивной инфраструктуры и формирования профессиональной команды здесь в Татарстане и в России в целом.

Важно, что те объекты, которые были созданы, те традиции, которые были сформированы, и те проекты, которые были реализованы — они изначально планировались как самого высокого международного масштаба. После казанской Универсиады очень много спортивных событий здесь состоялось: чемпионат мира по водным видам спорта, world skills, чемпионат мира по футболу. Видим, что все международные федерации с радостью сюда приезжают и участвуют. Наследие живёт. Такая своеобразная площадка, если можно с космосом сравнить, как Байконур, где первый старт был дан и дальше все полёты осуществляются, и все проекты — они работают не только в Казани, но и на территории нашей великой страны.

Потом состоялись Олимпийские игры в Сочи, затем прошёл чемпионат мира. Это очень важно, что мы единая большая спортивная команда», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.