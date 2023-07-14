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«Крылья Советов» впервые в истории обыграли «Кристалл» на ЧР по пляжному футболу

В Москве на стадионе ЦПВС «Динамо» завершились матчи 13-го тура пятого этапа чемпионата России – 2023 по пляжному футболу.

«Локомотив» в 12-й раз в истории чемпионатов страны обыграл «Спартак». Матч закончился со счётом 5:3. Дублем в составе победителей отметился Мовахед Балторк.

ЦСКА нанёс поражение команде «Краснодар-ЮМР» со счётом 8:4. Покером в составе победителей отметился Дмайш.

«Крылья Советов» впервые в рамках чемпионатов России оказались сильнее «Кристалла» — 5:4, предыдущие 27 матчей остались за командой из Санкт-Петербурга. Дублями в составе победителей отметились Никита Сафронов и Александр Токарев. В составе «Кристалла» дважды отличился Игорь Бриштель.

Пляжный футбол. Чемпионат России. 13-й тур

«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1).

ЦСКА (Москва) – «Краснодар-ЮМР» — 8:4 (1:0, 3:1, 4:3).

«Крылья Советов» (Самара) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 5:4 (1:2, 2:1, 2:1).