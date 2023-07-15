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Чемпионат России по пляжному футболу: результаты матчей 15 июля, турнирная таблица

Чемпионат России по пляжному футболу: результаты матчей 15 июля, турнирная таблица
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В Москве продолжается пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. Матчи 14-го тура, состоявшиеся 15 июля, принесли ряд неожиданных результатов.

Лидер чемпионата России, санкт-петербургский «Кристалл» потерпел третье поражение подряд. В серии послематчевых пенальти «Кристалл» уступил московскому «Спартаку» со счётом 1:3. Основное время матча завершилось со счётом 8:8. Отметим, что по ходу третьего периода «Кристалл» уступал со счётом 4:8, но сумел отыграться за 19 секунд до конца основного времени.

«Строгино» одержало волевую победу над «Локомотивом» — 6:5, по ходу встречи уступая сопернику со счётом 1:5. Первую победу в пляжном футболе одержал игрок «Строгино» Денис Глушаков.

В других матчах ЦСКА одержал победу над «Лексом» — 5:4, а «Саратов» с таким же счётом обыграл «Краснодар-ЮМР».

Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва
14-й тур

ЦСКА (Москва) – «Лекс» (Санкт-Петербург) – 5:4 (2:2, 2:1, 1:1).
«Саратов» — «Краснодар-ЮМР» — 5:4 (4:2, 0:2, 1:0).
«Спартак» (Москва) – «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 8:8 (4:2, 4:2, 0:4, по пен. – 3:1).
«Строгино» (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 6:5 (1:3, 3:2, 2:0).

Турнирная таблица

МестоКомандаИгрОчков
1«Кристалл»1331
2«Саратов»1427
3«Локомотив»1225
4«Спартак»1221
5«Лекс»1316
6«Строгино»1215
7ЦСКА1215
8«Крылья Советов»1214
9«Краснодар-ЮМР»124
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