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Чемпионат России по пляжному футболу: расписание матчей и трансляций 16 июля

Чемпионат России по пляжному футболу: расписание матчей и трансляций 16 июля
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В Москве продолжается пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. В воскресенье, 16 июля, пройдут матчи 15-го тура.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Расписание матчей 15-го тура

12:30 «Лекс» (Санкт-Петербург) — «Краснодар-ЮМР»

14:00 «Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)

15:30 «Строгино» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)

17:00 ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)

Все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале «Матч! Страна», а встречи «Локомотива» с «Кристаллом», «Строгино» с «Крыльями Советов» и ЦСКА со «Спартаком» ещё и на «Матч ТВ».

В чемпионате России лидирует «Кристалл», набравший 31 очко в 13 матчах. Второе место занимает «Саратов», в активе которого 27 очков в 14 играх. На третьем месте с 25 очками в 12 встречах располагается «Локомотив».

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