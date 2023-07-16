Чемпионат России по пляжному футболу: расписание матчей и трансляций 16 июля

В Москве продолжается пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. В воскресенье, 16 июля, пройдут матчи 15-го тура.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Расписание матчей 15-го тура
12:30 «Лекс» (Санкт-Петербург) — «Краснодар-ЮМР»
14:00 «Локомотив» (Москва) — «Кристалл» (Санкт-Петербург)
15:30 «Строгино» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)
17:00 ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
Все матчи будут показаны в прямом эфире на телеканале «Матч! Страна», а встречи «Локомотива» с «Кристаллом», «Строгино» с «Крыльями Советов» и ЦСКА со «Спартаком» ещё и на «Матч ТВ».
В чемпионате России лидирует «Кристалл», набравший 31 очко в 13 матчах. Второе место занимает «Саратов», в активе которого 27 очков в 14 играх. На третьем месте с 25 очками в 12 встречах располагается «Локомотив».
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