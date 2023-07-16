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Чемпионат России по пляжному футболу: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица

Чемпионат России по пляжному футболу: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица
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В Москве продолжается пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. 16 июля состоялись матчи 15-го тура.

«Спартак» из Москвы разгромил столичный ЦСКА со счётом 9:1. Лидер соревнований, «Кристалл» из Санкт-Петербурга, вырвал победу у московского «Локомотива» со счётом 6:5. «Крылья Советов» из Самары в серии пенальти одержали победу над московским «Строгино», в составе которого выступает Денис Глушаков.

Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва. 15-й тур

«Лекс» (Санкт-Петербург) — «Краснодар-ЮМР» – 6:4 (1:2, 3:0, 2:2).
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 6:5 (2:0, 2:4, 2:1).
«Крылья Советов» (Самара) – «Строгино» (Москва) – 6:6 (5:4 пен).
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 9:1 (3:0, 3:1, 3:0).

МестоКомандаИгрОчков
1«Кристалл»1434
2«Саратов»1427
3«Локомотив»1325
4«Спартак»1324
5«Лекс»1419
6«Строгино»1316
7«Крылья Советов»1316
8ЦСКА1315
9«Краснодар-ЮМР»134
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