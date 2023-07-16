Чемпионат России по пляжному футболу: результаты матчей 16 июля, турнирная таблица
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В Москве продолжается пятый этап чемпионата России по пляжному футболу. 16 июля состоялись матчи 15-го тура.
«Спартак» из Москвы разгромил столичный ЦСКА со счётом 9:1. Лидер соревнований, «Кристалл» из Санкт-Петербурга, вырвал победу у московского «Локомотива» со счётом 6:5. «Крылья Советов» из Самары в серии пенальти одержали победу над московским «Строгино», в составе которого выступает Денис Глушаков.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Пятый этап, Москва. 15-й тур
«Лекс» (Санкт-Петербург) — «Краснодар-ЮМР» – 6:4 (1:2, 3:0, 2:2).
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 6:5 (2:0, 2:4, 2:1).
«Крылья Советов» (Самара) – «Строгино» (Москва) – 6:6 (5:4 пен).
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 9:1 (3:0, 3:1, 3:0).
|Место
|Команда
|Игр
|Очков
|1
|«Кристалл»
|14
|34
|2
|«Саратов»
|14
|27
|3
|«Локомотив»
|13
|25
|4
|«Спартак»
|13
|24
|5
|«Лекс»
|14
|19
|6
|«Строгино»
|13
|16
|7
|«Крылья Советов»
|13
|16
|8
|ЦСКА
|13
|15
|9
|«Краснодар-ЮМР»
|13
|4
Комментарии
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