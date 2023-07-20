Клишина — о возвращении в спорт: когда нет света в конце тоннеля, это очень сложно

Прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что не мотивирована для возвращения в спорт. Российская легкоатлетка подчеркнула, что сейчас сосредоточена на своей семье.

«Приоритет сейчас – семья. Нет мотивации вернуться на тот уровень, на котором я была. Я тренируюсь для себя, потому что хочется поддерживать форму. Не знаю, как у других спортсменов, но легкоатлеты избалованы тем, как мы должны выглядеть. Хочется максимально приблизиться к тому, что было всегда.

Если бы нас пустили в Париж-2024 и я узнала о допуске чуть раньше, а не сейчас, то, в принципе, нашла бы мотивацию. Когда ты знаешь, ради чего тренируешься, то это другое дело. А когда у тебя нет света в конце тоннеля, то это очень сложно. Спорт забирает здоровье, время, эмоции. Ты полностью сконцентрирован на карьере, урезаешь в жизни очень много вещей ради того, чтобы максимально здоровым прийти на тренировку.

Если бы у меня не было детей, мне было бы 21–22 года, наверное, даже тут я бы задумалась. Многие молодые спортсмены уже несколько лет не выступают. На их месте, думаю, мне бы хватило сил просто пойти учиться. Когда уже прошла спортивную жизнь, то понимаю, что после карьеры есть другая жизнь – она прекрасна и полна возможностей, на спорте всё не заканчивается. К сожалению, многие люди этого не осознают», — приводит слова Клишиной Sports.ru.