Определились финалисты мужского турнира по водному поло на чемпионате мира — 2023

На чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились полуфинальные матчи и определились финалисты мужского турнира по водному поло.

Финал

Греция — Венгрия

Матч за бронзовые медали

Сербия — Испания

В полуфинале турнира сборная Греции обыграла национальную команду Сербии со счётом 13:7, а венгерская сборная одолела национальную команду Испании со счётом 12:11.

Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года, который проходил в Будапеште (Венгрия), победу в мужском турнире по водному поло одержала национальная команда Испании. Серебряные медали на тех соревнованиях завоевали спортсмены из Италии, а третье место заняла греческая национальная команда.