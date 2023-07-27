Определились финалисты мужского турнира по водному поло на чемпионате мира — 2023
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На чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта, который проходит в Фукуоке (Япония), завершились полуфинальные матчи и определились финалисты мужского турнира по водному поло.
Финал
Греция — Венгрия
Матч за бронзовые медали
Сербия — Испания
В полуфинале турнира сборная Греции обыграла национальную команду Сербии со счётом 13:7, а венгерская сборная одолела национальную команду Испании со счётом 12:11.
Напомним, на чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года, который проходил в Будапеште (Венгрия), победу в мужском турнире по водному поло одержала национальная команда Испании. Серебряные медали на тех соревнованиях завоевали спортсмены из Италии, а третье место заняла греческая национальная команда.
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