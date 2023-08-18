«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России по пляжному футболу

Московский «Спартак» одержал победу над клубом «из Самары «Крылья Советов» в матче 16-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московской команды.
В составе «Спартака» Артём Лукьянов открыл счёт в матче. Ещё по голу за московскую команду забили Максим Аркан, Андрей Котенев и Андрей Лукьянов. Игрок «Крыльев Советов» Александр Токарев забил один мяч «Спартаку», а затем получил жёлтую карточку, а вслед за ней – красную. Также в составе самарских футболистов отличился Михаил Жиляев, который забил второй гол москвичам.
«Спартак» набрал 27 очков и занимает третье место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Крылья Советов» (16) — на четвёртом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (34).
Пляжный футбол. Чемпионат России. 16-й тур
ПФК «Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).
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