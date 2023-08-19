ЦСКА в серии пенальти обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура ЧР по пляжному футболу

Московский ЦСКА одержал победу над самарским клубом «Крылья Советов» в матче 17-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 3:3 (пен. 4:2) в пользу московской команды.
Егор Гордецкий из ЦСКА открыл счёт в матче, забив в ворота соперников. Затем отметились голами в составе московской команды Лукас Тадеу Азеведо и Алексей Ильинский, увеличив преимущество ЦСКА до трёх мячей. Футболисты «Крыльев Советов» отыграли преимущество соперников всего за пять минут, мячи в ворота москвичей забили Михаил Жиляев, Гильерме Роберт Фрейтас и Борис Стальмахов.
По итогам матча лучшим игроком был признан футболист ЦСКА Роман Фомин.
ЦСКА набрал 20 очков и занимает пятое место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Крылья Советов» (17) — на седьмом месте. Первую строчку в таблице занимает «Кристалл» из Санкт-Петербурга (37).
Пляжный футбол. Чемпионат России. 17-й тур
КПФ ЦСКА (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 3:3 пен.4:2 (1:0, 1:0, 1:3).
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