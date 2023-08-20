«Саратов» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура ЧР по пляжному футболу

«Саратов» одержал победу над самарским клубом «Крылья Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды из Саратова.

Открыл счёт в матче Тимур Джабасов из «Саратова». Удвоил счёт в матче Иван Тетерин, забив второй мяч в ворота самарских футболистов, он в итоге дважды забил по ходу матча. Отметились голами в составе команды из Саратова Алексей Васильев, Николай Крышанов. У «Крыльев Советов» забили Никита Сафронов и Абреу ду Насименто Гомес Педро Лукас.

По итогам матча лучшим игроком был признан футболист «Саратова» Иван Тетерин.

«Саратов» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице предварительного этапа соревнований. «Крылья Советов» (17) — на седьмом месте.

Пляжный футбол. Чемпионат России. 18-й тур

КПФ «Саратов» (Саратов) – «Крылья Советов» (Самара) – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1).