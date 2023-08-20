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Завершился предварительный этап ЧР по пляжному футболу, «Кристалл» и «Локо» — в полуфинале

Сегодня, 20 августа, в Москве на стадионе для пляжного футбола рядом с «РЖД Ареной» матчами 18-го тура завершился предварительный этап OLIMPBET Чемпионата России 2023.

Две команды, занявшие первые два места в итоговой таблице, напрямую вышли в полуфиналы, это «Кристалл» из Санкт-Петербурга и московский «Локомотив».

В четвертьфинальных парах встретятся КПФ «Саратов» — московский ЦСКА и «Спартак» (Москва) — «Лекс» (Санкт-Петербург).

В следующую стадию турнира не попали три клуба: «Крылья Советов» из Самары, «Строгино» (Москва) и «Краснодар-ЮМР».

Предварительный этап. OLIMPBET Чемпионат России 2023

1. «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 40 очков.

2. «Локомотив» (Москва) – 34.

3. КПФ «Саратов» (Саратов) – 33.

4. «Спартак» (Москва) – 30.

5. Лекс» (Санкт-Петербург) –21.

6. ЦСКА (Москва) – 20.

7. «Крылья Советов» (Самара) – 17.

8. «Строгино» (Москва) – 16.

9. «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) – 5.