Александра Горячкина выиграла женский Кубок мира по шахматам

Сегодня, 21 августа, в Баку (Азербайджан) завершились решающие партии финала женского Кубка мира. Встречались российская шахматистка Александра Горячкина и представительница Болгарии Нургюл Салимова. Вторая партия тай-брейка закончилась победой россиянки.

Горячкина играла белыми фигурами. В эндшпиле у россиянки было на одну пешку больше, и она смогла довести перевес до победы. После затяжной борьбы Салимова сдалась на 105-м ходу. Итоговый счёт финального матча — 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

Отметим, что на первом Кубке мира по шахматам среди женщин, проходившем в 2021 году, Александра Горячкина стала второй. В финале она проиграла Александре Костенюк, экс-россиянке, ныне представляющей Швейцарию.