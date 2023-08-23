Вик Уайлд стал участником нового сезона шоу «Новые звёзды в Африке»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион — 2014, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, 36-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд примет участие в новом сезоне шоу «Новые звёзды в Африке». Об этом сообщил телеканал ТНТ в своём телеграм-канале.
Ранее Уайлд заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии.
36-летний Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США. Обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.
Комментарии
- 23 августа 2023
-
13:38
-
13:12
-
12:32
-
11:24
-
10:59
-
09:59
-
09:45
-
09:34
-
08:00
-
07:56
-
07:22
-
07:14
-
06:59
-
06:53
-
03:54
-
00:36
-
00:23
- 22 августа 2023
-
23:49
-
23:26
-
23:15
-
23:04
-
22:32
-
22:05
-
18:16
-
17:54
-
17:19
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:23
-
15:12
-
14:47
-
13:37
-
13:24
-
11:54
Партнерский контент