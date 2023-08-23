Вик Уайлд стал участником нового сезона шоу «Новые звёзды в Африке»

Двукратный олимпийский чемпион — 2014, бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, 36-летний российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд примет участие в новом сезоне шоу «Новые звёзды в Африке». Об этом сообщил телеканал ТНТ в своём телеграм-канале.

Ранее Уайлд заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии.

36-летний Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США. Обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). На Олимпиаде 2022 года в Пекине он завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе.