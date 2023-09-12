Свищёв: надеюсь, зарубежным коллегам хватит ума не изобретать декларации для Олимпиады

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался по поводу декларации о нейтралитете для российских спортсменов.
«Я не слышал, что кто-то требует подписывать декларацию для участия в Олимпиаде. Возможно, это просят сделать отдельные страны. Конечно, никто такие декларации подписывать не будет — это личное дело каждого. Через соцсети каждый может высказывать свою позицию, для этого не нужно ничего подписывать. Надеюсь, у наших зарубежных коллег хватит ума не изобретать такие декларации, иначе они сами загонят себя в тупик.
Мы действительно хотим, чтобы наши спортсмены попали на Олимпийские игры в Париже. К сожалению, попасть туда можно только в нейтральном статусе и не поддерживая СВО. Вроде бы зарубежные коллеги и не запрещают россиянам там участвовать, но и не создают условия [для того], чтобы спортсмены могли в честной и конкурентной борьбе отобраться на Олимпийские игры», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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