CAS дисквалифицировал российскую триатлонистку на два года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в городе Лозанна (Швейцария) удовлетворил апелляцию российского антидопингового агентства «РУСАДА» и вынес решение о дисквалификации 25-летней триатлонистки Валентины Рясовой на два года, сообщает официальный сайт «РУСАДА». Она будет длиться с 15 сентября 2023-го по 14 марта 2025 года с зачётом отбытого срока дисквалификации, а именно с 12 сентября 2022-го по 11 марта 2023 года.
Таким образом, CAS 15 сентября отменил изначально вынесенное решение Международной федерации триатлона (World Triathlon) от 12 сентября 2022 года о дисквалификации россиянки на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 (наличие запрещенного вещества в пробе и использование или попытка использования запрещенных веществ или методов) Антидопинговых правил World Triathlon.
В 2021 году Рясова выиграла чемпионат России, а также выиграла медали чемпионата Европы в спринте — она завоевала серебро среди взрослых и одновременно стала победительницей в категории U23. Также россиянка выиграла бронзу в смешанной эстафете.
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