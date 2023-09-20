Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Определились четвертьфиналисты Кубка России по пляжному футболу

Определились четвертьфиналисты Кубка России по пляжному футболу
Аудио-версия:
Комментарии

На проходящем в Анапе Кубке России по пляжному футболу определились все четвертьфиналисты. Это произошло за тур до окончания второй групповой стадии турнира.

В группе А без поражений идут «Кристалл» (Санкт-Петербург) и Спутник (Самара). Именно они обеспечили себе выход в 1/4 финала и определят победителя группы в очной встрече. «Детонатор» (Краснодарский край) и «Пантеры» (Лобня) уже не в силах догнать лидеров.

В группе B дальше идут «Спартак» (Москва) и «Лекс» (Санкт-Петербург), без плей-офф остаются «ИнкомСтрой» (Самара) и «Центральный Парк» (Ростов-на-Дону).

Из группы C в четвертьфинал гарантированно выходят «Саратов» и «Крылья Советов» (Самара). После групповой стадии турнир покинут «Кронштадт-Променад» (Балтийск) и «Звезда» (Рыбинск).

В группе D статус четвертьфиналиста получают московские «Локомотив» и ЦСКА. За бортом плей-офф «Краснодар-ЮМР» (Краснодар) и «Строгино» (Москва).

Кубок России по пляжному футболу проходит в Анапе с 13 по 25 сентября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android