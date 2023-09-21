Сепп Кусс: многие в США помнят времена Армстронга, хорошо бы этот образ изменился

Победитель веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании» американец Сепп Кусс из команды Jumbo-Visma заявил, что хотел бы изменить образ гощика, сложившийся в его стране после допингового скандала с Лэнсом Армстронгом, семь раз подряд выигрывавшим «Тур де Франс».

«Конечно, это не «Тур де Франс», но это большой шаг вперед. Все больше и больше людей понимают, что это значит для Соединенных Штатов. Надеюсь, мне также удалось вдохновить многих людей или предложить новое понимание области велоспорта. В любом случае, дела в американском велоспорте идут хорошо, поскольку такие парни, как Маттео Йоргенсон, Нилсон Паулесс и Брэндон МакНалти, также показывают отличные результаты.

Многие люди в моей стране до сих пор помнят эпоху Лэнса Армстронга. Было бы неплохо, если бы этот имидж немного изменился. Однако мне по-прежнему сложно сказать, действительно ли Америке нужен новый высококлассный гонщик, потому что я не уверен, как там будет развиваться любовь к велоспорту», — приводит слова Кусса Cycling up to date.